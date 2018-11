Voetbal Utrecht in slotfase langs Willem II, omhaal Bero helpt Vitesse aan zege FC Utrecht heeft zondag in de Eredivisie een benauwde zege op Willem II geboekt. De ploeg van trainer Dick Advocaat zegevierde met 0-1 in Tilburg. Vitesse won voor eigen publiek met 2-1 van Fortuna Sittard.