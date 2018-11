Bij nieuwe Utrechtse fietsenstallingen in de binnenstad worden, indien mogelijk, openbare toiletten geopend. Dat laat de gemeente weten in een brief aan de raad. Verschillende stallingen in de binnenstad hebben nu al toiletten, die worden steeds vaker gebruikt.

Van de vijf fietsenstallingen in de binnenstad hebben drie stallingen nu al toiletten. Zowel bij de stalling Stadhuis, Laag Catharijne en bij de Zadelstraat kunnen bezoekers terecht. Deze voorzieningen zijn niet gratis. Bezoekers moeten 50 eurocent betalen.

De gemeente laat weten dat dit bedrag vooral ingevoerd is om oneigenlijk gebruik te voorkomen. Ervaring zou namelijk leren dat als de toiletten gratis zijn, er ook misbruik gemaakt wordt van de ruimtes. Na de installatie van een muntslot is hier geen sprake meer van.

Het gebruik van het toilet in de stallingen laat een stijgende lijn zien. In de fietsenstalling onder het Stadhuis kwamen bijvoorbeeld afgelopen zomer ongeveer 100 toiletbezoekers per week.

In de stalling Vredenburg is nu nog geen toiletvoorziening, maar de gemeente laat deze op korte termijn wel bouwen. Ook bij nieuwe stallingen, zoals in het voormalige postkantoor op de Neude, worden toiletten ingebouwd.