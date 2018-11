De politie doet onderzoek naar een schietincident woensdagavond rond 23.30 uur op de Rooseveltlaan in Utrecht. Een 39-jarige Utrechter raakte zwaargewond. Hij werd met schotwonden aangetroffen in zijn woning.

Dat meldt de politie donderdag.

Het slachtoffer van het incident was aanspreekbaar. Hij verklaarde dat toen hij zijn woning binnen wilde gaan, een onbekende persoon op hem schoot . De man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Een getuige verklaarde aan de politie dat de dader 'uit het niets' verscheen en begon te schieten. Het enige dat over hem bekend is, is dat hij donkere kleding droeg.

Forensische experts en de recherche onderzoeken de zaak. Een toedracht is nog onbekend.

Tot op heden is er niemand aangehouden.