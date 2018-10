Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een gevangenisstraf van zes maanden geëist voor het bedreigen van de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen, waarvan twee maanden voorwaardelijk. De 58-jarige verdachte zat al 102 dagen in voorarrest.

Ook wil de officier van justitie dat er een aantal voorwaarden aan de straf worden verbonden, zoals behandeling, toezicht en begeleid wonen. Uit onderzoek is gebleken dat de man een persoonlijkheidsstoornis heeft en zwakbegaafd is.

De man wordt ervan beschuldigd afgelopen zomer tussen 9 en 20 juli drie keer contact te hebben opgenomen met de gemeente Utrecht en daarbij de burgemeester te hebben bedreigd. Hij zei onder meer dat hij de burgemeester zou "afmaken" en stelde "alles in huis te hebben om de burgemeester neer te schieten".

De verdachte, Hermanus G., woont in België, maar was sinds begin van de zomer in Utrecht. Hij heeft geen woning in Utrecht. G. werd eerder al eens veroordeeld voor bedreiging.

De verdachte bleek sinds 2011 in het vizier te zijn bij de politie. Hij had eerder problemen met Jeugdzorg om zijn kinderen. Hij werd uiteindelijk na de derde opeenvolgende bedreiging in juli aangehouden en zit sindsdien vast.

Man geeft toe bedreigingen te hebben geuit

G. ontkent dat hij heeft gezegd de burgemeester neer te schieten of af te maken. Wel gaf hij toe bedreigingen te hebben geuit.

De officier van justitie nam het de man vooral kwalijk dat hij nooit iets van zijn woorden heeft teruggenomen. Ook stond hij al vaker voor de rechter voor bedreiging aan hulpverleners.

De rechtbank doet op 13 november uitspraak. Tot die tijd moet G. terug naar de gevangenis.