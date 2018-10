Het winkelcentrum The Wall in Leidsche Rijn is voor 49 miljoen euro verkocht aan private beleggers Urban Interest en Built to Build. Het pand was in handen van Propertize, dat weer eigendom is van Lone Star Funds.

De verkoop van het pand komt voor beide vastgoedondernemers op een goed moment. Na een moeizame periode begint de verhuur van de winkelruimte te lopen.

De komende tijd komen er verschillende nieuwe winkels in het winkelcentrum, waaronder een Decathlon en een Amac eind 2018.

The Wall Utrecht werd gebouwd tussen 2008 en 2010 en is met een lengte van meer dan 800 meter een van de langste gebouwen van Nederland. The Wall had jarenlang last van leegstand en bezoekersaantallen waren laag.