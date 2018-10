De gemeente gaat elektrische borden plaatsen om fietsers te vragen af te stappen in het voetgangersgebied. Het gaat om een tweewekelijkse proef waarbij gekeken wordt of fietsers op de Vismarkt zo meer gestimuleerd worden om verder te lopen als het heel druk is.

Op de Vismarkt worden telcamera’s en LED-schermen geplaatst. Als de camera’s registreren dat het erg druk is, kan er via de schermen aan fietsers gevraagd worden af te stappen en lopend verder te gaan. De gemeente hoopt zo bij te dragen aan "een prettig en veilig voetgangersgebied".

Bij de proef wordt gebruikt gemaakt van techniek en software die nog in ontwikkeling zijn. De proef moet uitwijzen of deze techniek vaker kan worden toegepast. De ervaringen en uitkomsten van de proef worden meegenomen in de evaluatie van de gemeente van de uitbreiding van het voetgangersgebied die eind 2018 plaatsvindt.

Op de Vismarkt mag doordeweeks gewoon gefietst worden, alleen op zaterdag en zondag tussen 10.00 en 18.00 uur geldt er een fietsverbod.

Drukte voetgangers en fietsers

Deze regel werd vorig jaar ingevoerd nadat er eerder plannen lagen om het fietsverbod veel ruimer in te voeren. Sommige bewoners en ondernemers geven aan last te hebben van de drukte met voetgangers en fietsers.

De gemeente is in bredere zin bezig met maatregelen om het verblijf in de binnenstad voor voetgangers en fietsers te verbeteren. Zo worden er ook extra stallingsmogelijkheden gemaakt en worden wegen opnieuw bestraat.

De proef gaat donderdag van start.