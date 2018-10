Voetbal FC Twente haalt uit bij tiental Jong Utrecht in Keuken Kampioen Divisie FC Twente heeft maandagavond voor het eerst sinds eind september weer eens een overwinning geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van coach Marino Pusic haalde in Stadion Galgenwaard met 1-6 uit tegen Jong FC Utrecht.