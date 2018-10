Rita Ora treedt op vrijdag 3 mei 2019 op in TivoliVredenburg. De Britse zangeres is onder meer bekend van haar samenwerking met DJ Fresh en het nummer Hot Right Now uit 2012.

Op 23 november verschijnt haar tweede album Phoenix.

Rita Ora scoorde de afgelopen jaren vele internationale hits zoals Your Song, Anywhere, Lonely Together (met Avicii) en Girls.

Ook presenteerde ze de MTV EMA's, acteerde ze in de Fifty Shades Of Grey-films en zat ze in de jury van America's Next Topmodel.

De kaartverkoop voor het concert in mei 2019 start op 2 november om 10.00 uur.