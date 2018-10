Restaurant Bar Beton De Bank aan de Adriaen van Ostadelaan in de Schildersbuurt sluit na ruim vier jaar de deuren. Het bedrijf wil zich nog meer gaan focussen op de zakelijke markt en daar past het restaurant niet bij.

Dat zegt Eric van Boven, één van de twee eigenaren van Bar Beton. "Onze drie andere vestigingen zijn veel meer gericht op een zakelijke doelgroep. We zijn er de laatste tijd achter gekomen dat hier onze passie ligt, en daar willen we ons ook volledig op gaan focussen. Omdat het restaurant daar niet goed bij aansluit hebben we besloten deze te verkopen."

Wat er in het voormalige bankgebouw aan de Adriaen van Ostadelaan komt wil Van Boven niet zeggen, maar hij kan wel vertellen dat het weer een horecagelegenheid wordt. "De nieuwe eigenaar wil dit nieuws graag zelf naar buiten brengen en dat respecteer ik."

Het personeel van Bar Beton De Bank wordt verdeeld over de drie andere vestigingen in de Utrechtse binnenstad, op station Utrecht Centraal en in Rijnsweerd. Niemand wordt ontslagen.

Op zondag 4 november is de laatste dag dat het restaurant aan de Adriaen van Ostadelaan is geopend. "We sluiten die dag iets eerder dan normaal. Om 16.00 uur gaan de deuren dicht omdat we dan een borrel hebben georganiseerd voor onze vaste gasten."