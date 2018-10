Burgemeester Jan van Zanen heeft per direct een pand aan de Van Eysingalaan in Transwijk gesloten. In het appartement werd woensdag door de politie een hennepplantage aangetroffen.

De woning aan de Van Eysingalaan is onbewoonbaar en ontoegankelijk verklaard. Door de brandgevaarlijke situatie is het pand direct gesloten.

De sluiting is voor een duur van 12 maanden en gebeurt op grond van de Opiumwet.

Dankzij een anonieme tip via Meld Misdaad Anoniem deed de politie woensdag een inval in het pand. In een ruimte stond een droogtent waar een oogst hing te drogen. In een andere ruimte stonden vier grote planten.