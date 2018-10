De politie heeft woensdag een hennepplantage opgerold in een appartement aan de Van Eysingalaan in Utrecht. Agenten namen vier grote planten en een droogtent in beslag.

De politie laat donderdag weten dat de plantage werd gevonden naar aanleiding van een anonieme melding. De melder sloeg alarm nadat hij hennep rook in het portiek van het appartement.

Agenten traden het pand binnen en trof zo de plantage aan. In een ruimte stond een droogtent waar een oogst hing te drogen. In een andere ruimte stonden vier grote planten.

De elektriciteitsvoorziening in het appartement was dusdanig aangepast dat er gevaar voor brand heerste. De politie heeft de zaak in onderzoek.