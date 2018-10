De tweede fase van de verbouwing van het stationsgebied is in volle gang, maar er is ook al veel nieuws te zien. Hieronder een overzicht van de grote projecten die momenteel bezig zijn of er nog aan komen.

Smakkelaarsveld

Status: Start bouw 2019, realisatie 2022

Het nieuwe Smakkelaarsveld wordt "een groen rustpunt in een hectische en dynamische omgeving". Er komen drie woongebouwen met in totaal circa 150 woningen in het middenhuur segment, vrije sector huur en vrije sector koop.

De gebouwen komen deels boven de bus- en trambaan. Het dak van een van de gebouwen is openbaar toegankelijk. Hierop komt ook een horecagelegenheid. De Leidse Rijn wordt doorgetrokken en verbonden met de Catharijnesingel. Drie bruggen zorgen ervoor dat het Smakkelaarsveld straks van verschillende kanten bereikbaar is.

Al jaren wordt er gesproken over de nieuwe invulling van het Smakkelaarsveld. De plek heeft de laatste jaren geen echte bestemming gehad, maar diende vooral als opslagplaats voor bouwmaterialen en als openbare fietsenstalling.

Ooit was het idee dat de Bieb++ hier moest komen, maar dat plan werd weggestemd door de gemeenteraad. Nu ligt er een nieuw plan.

Wonderwoods

Status: Ontwerpbestemmingsplan begin 2019 naar raad, realisatie 2022

Wonderwoods moet nog gebouwd gaan worden aan de Jaarbeursboulevard, maar de kantoorruimtes, een museumgedeelte en de parkeergarage zijn al verkocht. Het plan bestaat uit twee torens van 90 en 70 meter, verbonden met een loopbrug.

De hoogste toren komt aan de Croeselaan. Deze komt eruit te zien als een "verticaal bos", waarbij de beplanting is mee ontworpen op de balkons en de gevel. De toren aan de kant van bioscoop Kinepolis krijgt veel groen aan de binnenkant.

In de twee torens worden zo’n driehonderd woningen gerealiseerd, waarvan 40 procent koop en het overige deel huur.

Amrath Galaxy Tower

Status: Bouw in juli 2018 gestart, realisatie 2020

De bouw van het grote Amrath-hotel op de kop van het Jaarbeursterrein is begonnen. Er komen zo’n 250 kamers en daarboven nog 317 woningen. Het wordt een luxe viersterrenhotel, aan de entree van de Jaarbeurs, met een bar, restaurant, diverse zalen, een fitnessruimte en mogelijk een wellnesscentrum en hotelshops.

Boven het hotel komen 22 verdiepingen met appartementen. De toren wordt zo’n 90 meter hoog. Er komen zo’n 330 vrije sector huurwoningen, studio’s, appartementen en bovenin penthouses. De bewoners kunnen gebruikmaken van de hotelfaciliteiten zoals de fitness en wellnessruimte.

Jaarbeurspleingebouw

Status: In afwachting van marktconsultatie

Het Jaarbeurspleingebouw behoort tot fase 1 van het Stationsgebied, maar moest worden uitgesteld. In 2015 bleek de voorverhuureis van 75 procent wordt te zijn gehaald. Het plan ketste af, maar komt weer binnenkort weer onder de hamer.

Eind 2018 houdt de gemeente een marktconsultatie. In het eerste kwartaal van 2019 wordt een eerste bericht hierover verwacht.

Daalsepark

Status: Scenario’s worden opgesteld, besluit naar raad voorjaar 2019

Het tijdelijke Daalsepark, nabij het Paardenveld, lijkt geen definitief groen gebied te worden. De gemeente heeft onderzocht wat de kosten zijn van twee varianten voor herontwikkeling van dit gebied. Behoud van het park zou verlieslatend zijn.

De oorspronkelijke visie die in 2016 werd opgesteld, met de naam Daalsetuin, blijkt wél te passen binnen de financiële kaders. Deze variant gaat uit van woningbouw met een binnenterrein. Het binnenterrein is in dit ontwerp openbaar toegankelijk en kan een functie voor de buurt krijgen.

Er zijn verschillende modellen ontwikkeld die dit jaar met een advies naar de raad worden gestuurd en met de buurt worden besproken.

Catharijnesingel

Status: In aanbouw, oplevering 2020

De binnenstad van Utrecht moet weer omsingeld zijn. In 2020 is ook het laatste stuk singel uitgegraven en stroomt het water weer geheel rond het centrum. De bomen in de toekomstige waterloop zijn inmiddels gekapt.

Vanaf oktober is de sloop van het Willemsviaduct gestart en een gedeelte van de tunnelbak. Aansluitend start de herinrichting medio volgend jaar.

De oplevering staat gepland voor eind 2020. Dan is ook het gedeelte tussen Hoog Catharijne en de Marga Klompébrug klaar en is het weer mogelijk om een rondje om de binnenstad van Utrecht te varen.

Vredenburgplein

Status: In aanbouw, oplevering begin 2019

Het eerste gedeelte van het grote mozaïek op het Vredenburgplein is klaar. De overige drie delen van het kunstwerk, waar 500.000 graniettegels voor gebruikt worden, zijn in aanbouw.

Een half miljoen graniettegels van over de hele wereld worden naar Utrecht gehaald om het nieuwe kunstwerk Markt Mozaïek op het Vredenburgplein mogelijk te maken. De gekleurde stenen vormen producten van de markt zoals een vis, een stuk kaas, een croissant, een artisjok en olijven. Het mozaïek wordt 42 bij 87 meter en beslaat daarmee bijna het hele plein.

Met het werk wil kunstenaar Jennifer Tee de lange geschiedenis van het Vredenburg als marktplein benadrukken. Daarnaast verwijst zij door het gebruik van mozaïek naar de Romeinse geschiedenis van de stad. In mei werd de eerste steen gelegd van het mozaïek.

Het eerste gedeelte van het werk is nu af, in september moet het tweede gedeelte klaar zijn waarop ook nog het derde en vierde gedeelte gelegd gaat worden. Het wordt gefaseerd neergelegd omdat het plein ook nog in gebruik is.

Stationsplein en fietsenstalling

Status: Tweede fase in aanbouw, oplevering medio 2019

Het tweede deel van het Stationsplein in Utrecht wordt langzaam zichtbaar. Het eerste gedeelte van het Stationsplein en de fietsenstalling is al even af, maar er wordt nog hard gewerkt aan de rest van het gebied.

De Stationspleinstalling heeft nu plek voor zo’n 7.500 fietsen, en het komend jaar wordt dit verder uitgebreid tot 12.500 fietsparkeerplekken. Het wordt daarmee definitief de grootste stalling ter wereld.

Door de stalling kan er dan tussen het Smakkelaarsveld en het Moreelsepark worden gefietst. Daarboven komt het tweede gedeelte van het Stationsplein te liggen.

Croeselaan

Status: Afrondende fase, beeldentuin begin volgend jaar gereed

De Croeselaan tussen het Jaarbeursplein en de Van Zijstweg is anders ingericht en bijna af. De gemeente heeft voor de herinrichting een uitvraag gedaan met de opdracht "ontwerp de groenste straat van Utrecht". Op de Croeselaan in Utrecht zijn bijvoorbeeld verkeersborden van bamboe geplaatst. De straat krijgt een brede middenberm met eromheen twee éénrichtingswegen voor het autoverkeer en wordt een 30 kilometer per uur zone.

Aan de kant van de Jaarbeurs ligt al een breed tweerichtingsfietspad met rood asfalt. De weg krijgt een groene uitstraling, onder meer door de aanleg van vijf bomenrijen en een parkzone.

Van Sijpesteijnkade

Status: In aanbouw, oplevering begin 2019

Woontoren ‘De SYP’ aan de Van Sijpesteijnkade in Utrecht heeft het hoogste punt al bereikt. Het gebouw, dat bestaat uit 29 verdiepingen, is nu 90 meter hoog. Daarmee is De SYP na de Domtoren (112 m), de Rabotoren (105 m) en het stadskantoor (94 m) het hoogste gebouw van de stad.

De woontoren zal 266 appartementen herbergen, variërend van compacte tweekamerstudio’s tot royale appartementen. De woontoren is om een rijksmonument van vijf verdiepingen heen gebouwd en krijgt een historische entree.

In de plint en in het monument komen commerciële ruimtes, waaronder horeca. De entree van het gebouw ligt direct aan het Forum, een plein op 7,5 meter boven de grond tussen de Van Sijpesteijnkade en de Moreelsebrug.

Noordgebouw

Status: In aanbouw, oplevering rond jaarwisseling

Het Noordgebouw is een combinatie van hotel, kantoren, retail en een aantal appartementen. Ook de nieuwe ingang van de Noordertunnel komt in dit gebouw.

Het hotel opent medio januari 2019. Op 7 november opent alvast een grote Albert Heijn supermarkt van circa 1.300 m2aan het Stationsplein, recht tegenover Utrecht Centraal en Hoog Catharijne.

Hoog Catharijne

Status: In aanbouw, eind 2019 gereed

De Zuidpassage, het gedeelte van Hoog Catharijne waar nu nog wordt gebouwd, gaat vrijdag 9 november open voor publiek. In dit gedeelte van het winkelcentrum komen in totaal 27 winkels en 3 restaurants. Voorbeelden hiervan zijn de schoenenwinkels Nelson en Ziengs, brillenwinkels Eye Wish, Pearle en Ray-Ban, en kledingwinkels Score, Levi’s, Paprika en Lyle & Scott.

Eind 2019 is het grootste gedeelte volgens Klépierre wel gereed. Er wordt nu nog volop gebouwd aan het Gildekwartier en er moeten nog plannen gemaakt worden voor het Godebaldkwartier.

Het Platform

Status: In aanbouw, eind 2019 gereed

Het Platform komt bovenop het toekomstige bus- en tramstation aan het Stationsplein. Het concept van Het Platform gaat uit van een Microcity en bestaat voornamelijk uit 200 huurappartementen met aanvullende commerciële voorzieningen zoals een sportschool, restaurant en lounge-bar.

Het station zal de trams van de Uithoflijn en bussen van en naar de binnenstad herbergen. In juli werd voor het eerst een Uithoflijntram over het spoor getrokken in het Stationsgebied van Utrecht. Nog deze maand zal de eerste tram zelfstandig door het stationsgebied rijden. De volledige ingebruikname van de Uithoflijn tussen Utrecht Centraal en P+R De Uithof staat nog steeds gepland voor december 2019. Dat is anderhalf jaar later dan de eerste planning.

Op 9 december zal het busstation aan de Centrumzijde van Utrecht Centraal in gebruik worden genomen. Daarmee kan het tijdelijke busstation op het Jaarbeursplein voor een groot deel worden ontmanteld.

Lombokplein en Beurskwartier

Status: Voorbereidende fase

Op 20 september heeft de Utrechtse gemeenteraad ingestemd met het voorstel om de aangepaste omgevingsvisiekaart Lombokplein vast te stellen en deze verder uit te werken. Die moet in de tweede helft 2018 en eerste kwartaal 2019 klaar zijn.

Recent heeft een kerngroep van bewoners rond het Lombokplein een eigen stichting opgericht: Stichting Perron West. De stichting wil de komende drie jaar samen met maatschappelijk betrokken ondernemers en initiatiefnemers het plein mooier, socialer en levendiger maken. Er is inmiddels een omgevingsvergunning aangevraagd voor een tijdelijke ontmoetingsplek.

In 2023 zal de grond van Jaarbeurs worden overgedragen aan de gemeente. De komende tijd wordt gewerkt aan de verdere invulling van de omgevingsvisie, deelgebied Beurskwartier.

Het raadsvoorstel hierover, wordt naar verwachting in december naar de raad gestuurd. De gemeente Utrecht is in 2017 een traject gestart voor de westzijde van het stationsgebied. In de gesprekken met betrokkenen hebben zij wensen kenbaar gemaakt: klein beginnen, waarbij het Jaarbeursplein als centrale ontmoetingsplein wordt gezien.