De brandweer is woensdagochtend met meerdere eenheden uitgerukt voor een brand in een bestelbus op de Steenovenweg in Utrecht. De brand sloeg ook over naar de Gamma.

Veiligheidsregio Utrecht meldt dat de brand in de bestelbus en in het pand inmiddels onder controle zijn en dat het sein brand meester is gegeven. De brandweer is bezig om het pand rookvrij te maken.

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak was van de brand.