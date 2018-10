Afrekenen met contant geld is vanaf 5 november niet meer mogelijk op de bus- en tramlijnen van U-OV in Utrecht. Het is dan alleen mogelijk om een kaartje in de bus met de pinpas te betalen.

In juli is U-OV gestart met een pilot "pinnen op de bus" op de lijnen 1, 2, 3 en 7. Deze pilot is volgens het vervoerbedrijf succesvol geweest.

Het losse papieren kaartje wordt vervangen door een printbon. Reizigers met een OV-chipkaart kunnen blijven in- en uitchecken op alle lijnen.

Reizigers die alsnog met contanten een kaartje willen kopen kunnen onder andere terecht bij de automaten op Utrecht Centraal en bij de OV Service & Tickets winkels. Een los reiskaartje voor de tram kan straks alleen nog maar worden aangeschaft via de kaartverkoopautomaten op de tramhaltes en niet meer bij de trambestuurder.