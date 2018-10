Toon Gispen, voormalig wethouder van Utrecht, is zaterdag op tachtigjarige leeftijd overleden. Hij was al geruime tijd ziek.

De oud-politicus was van 2001 tot 2005 wethouder namens Leefbaar Utrecht. Henk Westbroek, die zelf partijleider van de lokale partij was, maakte het nieuws zaterdagavond wereldkundig via Twitter.

Gispen trad in 2001 aan als wethouder van Cultuur. Daarnaast had hij Bestuurlijke vernieuwing en Volksgezondheid in zijn portefeuille.

In 2005 trad Gispen vrijwillig af, omdat hij de gemeenteraad verkeerd had geïnformeerd over de aankoop van een depot door het Centraal Museum. Hiermee voorkwam hij een mogelijk gedwongen vertrek.

Gispen was als tekstdichter medeverantwoordelijk voor liedjes als Niemand laat zijn eigen kind alleen (Willy en Willeke Alberti), Margrietje (Louis Neefs), Geef mij je hand (Ciska Peters), Manuela (Jacques Herb) en 't Is O.K., waarmee de groep Harmony Nederland in 1978 vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival.