De gemeente Utrecht wil het aantal laadpalen voor elektrische auto's in de stad in 2020 hebben verdubbeld. In Utrecht staan nu 800 laadpalen. In 2020 moeten dat er 1.600 zijn.

De gemeente wil verder dat het aantal laadpunten blijft groeien. In 2025 moeten er 5.000 palen zijn en in 2030 minimaal 10.000. Naar verwachtingen rijden in 2025 ongeveer 25.000 elektrische auto's in Utrecht.

"Een deel van de rijders van elektrische auto’s heeft geen eigen oprit en is afhankelijk van publieke laadpunten", schrijft de gemeente. "Om elektrisch vervoer goed te kunnen faciliteren, komt de gemeente met een nieuw plan voor het uitbreiden van het aantal laadpunten."

De gemeente maakt verder bekend dat eigenaren van elektrische auto's geen aanvraag meer in hoeven te dienen voor een laadpaal. "Het aantal laadpunten wordt uitgebreid op het moment dat de bestaande laadpunten te vaak bezet zijn. Door te kijken naar hoeveel een laadpunt wordt gebruikt, is het mogelijk om te voorspellen wanneer een nieuw laadpunt nodig is."

De gemeente wil meer laadpalen in parkeergarages plaatsen, zodat er minder op straat nodig zijn. De gemeente maakt per wijk een plan waar de palen geplaatst gaan worden. Bewoners kunnen hierover meepraten.