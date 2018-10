De FIOD heeft op maandag 8 oktober een woning in Haarlem en in Utrecht doorzocht in verband met een omkopingszaak. In Utrecht werd een 49-jarige man aangehouden.

Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag. Ook in Maastricht werd een doorzoeking gedaan en een 59-jarige man aangehouden. De verdachten hebben elf dagen vastgezeten.

De zaak draait om een vermoeden van de FIOD, dat inhoudt dat via een geheime constructie steekpenningen zijn betaald en ontvangen bij de verkoop van aandelen in ondernemingen die niet beursgenoteerd zijn. Het gaat volgens de FIOD om miljoenen euro's.

Bij de huiszoekingen hebben agenten beslag gelegd op administratie, onroerend goed en ruim 100.00 euro contant geld.

Het Anti Corruptie Centrum (ACC) is het onderdeel van de FIOD dat zich met deze zaak bezighoudt. Het ACC wekt samen met de Rijksrecherche, het Functioneel Parket van het OM en de Financial Intelligence Unit (FIU). De FIU is een meldpunt voor ongebruikelijke transacties.