In het voormalig hoofdkantoor van Douwe Egberts, naast de fabriek van het koffiemerk aan de Vleutensevaart, opent op 6 november een nieuw restaurant. 'Mr. Black and the White Ox' wordt een bar en bistro met een groot terras aan het Amsterdam-Rijnkanaal.

Het restaurant gaat uit twee gedeeltes bestaan, gescheiden door twee openslaande deuren: Mr. Black en The White Ox.

Mr.Black is het deel rondom de bar met simpelere daghapjes, terwijl The White Ox menu's van meerdere gangen aanbied. Naast Mr. Black and the White Ox is in het gebouw ook hotel te vinden.

"Wij gaan op 6 november draaien. De officiële opening volgt later", aldus de eigenaar.