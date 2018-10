De locoburgemeester Victor Everhardt heeft, na een suggestie van het CDA, toegezegd in gesprek te gaan met het Openbaar Ministerie (OM) en de politie om de openheid over de afloop van strafzaken en politieacties in Utrecht te verbeteren.

Volgens het CDA is het belangrijk dat mensen zien dat criminelen daadwerkelijk gestraft worden.

Everhardt vind het een goed idee omdat de aangiftebereidheid kan stijgen als mensen zien dat criminaliteit echt bestraft wordt. Sander van Waveren van het CDA sprak: "We horen vaak over arrestaties, over acties van politie en de gemeentelijke handhavers, maar bijna nooit over wat er daarna mee gebeurt."

Van Waveren stelde regelmatig vragen over bijvoorbeeld de inval bij garageboxen aan de Faustdreef in Overvecht eind 2017. Daar werden veel verschillende overtredingen geconstateerd, waaronder illegale bedrijven, tientallen gestolen fietsen en een shishalounge.

"Het opruimen van criminaliteit in de garageboxen was een goede eerste stap, maar ik wil zeker weten dat hier ook een vervolg aan wordt gegeven: worden er mensen opgepakt, beboet of voor de rechter gebracht?"