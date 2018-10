Het festival Central Park verhuist terug naar Utrecht nadat de vorige editie in Houten werd georganiseerd. Het evenement vindt op 25 mei volgend jaar plaats bij recreatieplas Strijkviertel en wordt ook uitgebreid.

Central Park werd in 2017 ook al bij Strijkviertel gehouden, maar ging vorig jaar naar Down Under in Houten. Dat terrein is nu te klein voor een tweede overdekte podium.

Festivaldirecteur Huub van de Vecht vertelt met een internationale act bezig te zijn voor de line-up. De voorverkoop van het festival begint op 30 november, dan worden ook de eerste headliners bekend.