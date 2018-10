Het Utrechtse college van B&W onderzoekt samen met de aannemer naar een effectievere methode om het graniet op het nieuwe Vredenburgplein schoon te maken. Het kunstwerk van mozaïek op het plein is vervuild door olieachtige materialen.



Naar verwachting zal er periodiek een extra schoonmaakactie nodig zijn om het vuil te verwijderen, denkt wethouder Victor Everhardt. Er wordt momenteel onderzocht hoe vaak het plein schoongemaakt dient te worden.

De vervuiling is waarschijnlijk afkomstig van de marktenkramen die drie keer per week uitgestald staan op het plein.

"Hierover zijn inmiddels extra afspraken gemaakt met marktondernemers, maar deze zijn mogelijk niet afdoende om extra schoonmaakacties achterwege te laten", stelt Everhardt in antwoord op vragen van Tim Schipper (SP) en Erwin Virginia (GroenLinks).

Graniet zal donkerder van kleur worden

Schippers en Virginia stelden in september ook vragen over het verschil tussen de zichtbaarheid van het mozaïekkunstwerk in de ontwerpschetsen en in de realiteit. Het tweetal vroeg zich af of er bijvoorbeeld is gekozen voor andere materialen.

Volgens Everhardt is er ook in het ontwerp al gekozen voor granieten stenen. "Het graniet is kleurvast in tegenstelling tot een in de fabriek geproduceerde steen. De gekozen stenen zullen door de jaren heen zelfs iets donkerder van kleur worden."