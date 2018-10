De verdachte die maandag is aangehouden na een steekincident in Park Transwijk in Utrecht, waarbij een zeventienjarig meisje gewond raakte, is een achttienjarige man. Hij is een bekende van het slachtoffer.

Het meisje werd gewond aangetroffen op de Livingstonelaan. De politie heeft de achttienjarige man kort na het steekincident kunnen aanhouden.

Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis overgebracht. De aard van de verwondingen is niet precies bekend, maar ze was nog wel aanspreekbaar, zei een woordvoerder van de politie.

De tiener vertelde aan de politie dat ze in Park Transwijk werd verwond door een man die een bekende van haar is. Het gebied rondom de plek waar het meisje werd neergestoken werd afgezet voor onderzoek.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!