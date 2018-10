Bewoners aan de Jacob van der Borchstraat in Tuinwijk hebben tuintjes geplaatst op de plekken waar ondergrondse containers komen. Zij willen zo hun onvrede uiten over het proces.

Dat de containers worden geplaatst staat vast. De gemeente Utrecht liet eerder weten dat de plaatsing niet onaangekondigd is. "In 2016 is er aan de hand van bewonersbijeenkomsten een plattegrond gemaakt met de locaties van de te plaatsen afvalcontainers. Bewoners hadden daarna de mogelijkheid om bezwaar te maken, waarna er een buurtbericht is rondgestuurd met daarin de definitieve plattegrond."

Bewoner Jos Bartels laat weten geïnformeerd te zijn in 2016. "De plattegrond is een aantal keer gewijzigd en er is geschoven met de containers", aldus Bartels. "Een andere plek voor de containers zou volgens ons wel logischer geweest zijn."

Desiree de Graaff plantte uit onvrede de plantjes op de plek van de containers. "Het was fijn geweest als iemand had aangebeld. Nu wordt het procedureel afgedaan."