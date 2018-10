De politie heeft zondagmiddag een hond uit een auto moeten redden aan de Laan van Maarschalkerweerd. De hond was achtergelaten in de auto met het raam 2 centimeter open.

Een agent in zijn vrije tijd maakte een melding van een hond in een dichte auto. Het beestje was duidelijk oververhit.

Bij aankomst van de politie had de hond inmiddels een blauwe tong – een signaal van een zuurstofgebrek. De politie was genoodzaakt om een ruit in te slaan om de hond te bevrijden nadat er geen contact gelegd kon worden met de eigenaar.

De dierenambulance nam de hond mee en liet de hond door een dierenarts onderzoeken. Inmiddels is het beestje weer in goede gezondheid.

De eigenaar moest op het politiebureau verschijnen en kreeg na een goed gesprek zijn hond weer mee. De eigenaar was erg ontdaan en besefte zich niet dat het zo gevaarlijk kon zijn voor de hond en gaf aan van de situatie geleerd te hebben.