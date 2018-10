De brandweer moest zondagmiddag in actie komen om een baby uit een woning aan het Zeemeeuwhof in de Watervogelbuurt te redden.

Het kind was in het huis achtergebleven terwijl de ouders zichzelf hadden buitengesloten. Gelukkig zat de deur naar het balkon niet op slot. Via een ladder klom een brandweerman naar het balkon op tweehoog, en kon zo de voordeur openen.

Een woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht (VRU) zegt dat de brandweer alleen in uitzonderlijke situaties uitrukt voor mensen die zichzelf hebben buitengesloten. "We komen als er bijvoorbeeld een pannetje op het vuur staat, of wanneer er hulpbehoevenden in het huis aanwezig zijn. Als er geen gevaarlijke situatie is moeten de bewoners een slotenmaker bellen."