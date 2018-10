Bij een steekpartij op de Rooseveltlaan in Kanaleneiland is vrijdagavond rond 20.40 uur een man gewond geraakt.

Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd, meldt een woordvoerd van de politie aan NU.nl. Mogelijk zou er een conflict hebben plaatsgevonden wat heeft geleid tot het steekincident.

De verdachte was al gevlucht toen de politie ter plaatse kwam. De gewonde man is naar het ziekenhuis vervoerd, maar is niet meer in levensgevaar. Zijn identiteit is nog niet bekendgemaakt.

De politie doet onderzoek naar het incident. De plaats delict is enige tijd afgezet geweest.