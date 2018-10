Aan de IJsselsteinlaan in de Utrechtse wijk Hoograven heeft woensdagmiddag rond 15.20 uur een kleine brand gewoed. Een aantal mensen hebben hierbij rook ingeademd en zijn daarvoor ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel.

Om nog onbekende reden is een schutting in de tuin van een benedenwoning in een appartementencomplex in brand gevlogen. De rook die hierbij tot stand kwam is het portiek van het complex ingetrokken. Sommige bewoners raakten in paniek en vluchtten door het portiek naar buiten.

Deze mensen hebben rook ingeademd. Of er iemand is meegenomen naar het ziekenhuis is niet bekend. De schade lijkt beperkt gebleven tot een gedeelte van de schutting en een aantal ramen en kozijnen.