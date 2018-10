A&J Bakery aan de Amsterdamsestraatweg is gesloten. Zondag was de laatste dag dat de veganistische brood- en banketbakkerij bezocht kon worden.

De bakkerij sluit omdat de zaak aan de Amsterdamsestraatweg te klein is voor de ambities van de mensen achter A&J. "We willen ook lunches en diners gaan verzorgen. Hiervoor zijn we op zoek naar een groter pand. We hopen over ongeveer drie maanden opnieuw open te gaan. Dit keer in het centrum van Utrecht", melden de eigenaren van de zaak. Waar de bakkerij precies komt in het centrum is nog niet duidelijk.

In augustus 2017 openden de Poolse Wojtek en Marika hun A&J Bakery, met de initialen van hun dochters in de naam.