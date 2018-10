Winkeliers en omwonenden van winkelcentrum Vleuterweide zijn niet blij met de huidige verkeerssituatie in het gebied. Sinds de herinrichting van 2017 is de situatie zou volgens betrokkenen alleen maar onveiliger geworden. Daarnaast is het winkelcentrum ook een stuk lastiger te bereiken.

In september kreeg wethouder Lot van Hooijdonk een petitie overhandigd die door zo’n vierduizend omwonenden en ondernemers is getekend. In de petitie staat onder andere dat de huidige verkeerssituatie onveilig is, en dat de verkeersdruk is toegenomen in de omliggende woonwijken.

Ongeveer een jaar geleden sloot de gemeente aan de noordzijde van het winkelcentrum de doorgang over de busbaan van de Voor de Burchten, de straat die langs het winkelcentrum loopt, naar de Utrechtse Heuvelstraat.

Voor de Burchten loopt nu dood voor auto’s en gaat verder als fietspad. Sommige automobilisten keren niet om, maar rijden een stukje over het fietspad zodat ze geen kilometers om hoeven te rijden. Dit levert volgens de betrokkenen onveilige situaties op.

'Gevaarlijke situaties bij busbaan'

De gemeente heeft voor deze afsluiting gekozen omdat het oversteken van de busbaan juist gevaarlijke situaties oplevert.

Een aantal ondernemers en omwonenden van Winkelcentrum Vleuterweide gaan donderdag om de tafel met de gemeente en experts om te kijken wat ze aan de situatie kunnen doen.