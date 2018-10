Pegida wil de demonstratie die vrijdagavond door burgemeester Jan van Zanen werd beëindigd nog een keer overdoen.

Dat laat de anti-islambeweging weten via Facebook. Ze zeggen net zo lang door te gaan tot ze de omstreden film bij de Ulu-Moskee kunnen laten zien.

Vrijdagavond wilde Pegida op het Moskeeplein in Lombok op een groot doek een film laten zien die volgens hun "het ware gezicht van de Islam" toont. Volgens de gemeente waren er zo'n honderdvijftig mensen op de been.

Vlak na aanvang van de demonstratie werden de aanhangers van de anti-islambeweging bekogeld met onder andere eieren, tomaten, glas en vuurwerk. Hierop besloot de burgemeester om de demonstratie vroegtijdig te beëindigen.

De politie was met paarden ter plaatse om de situatie onder controle te houden. Ook na het afblazen van de demonstratie waren nog veel mensen op de been. De demonstranten van Pegida zijn voor hun eigen veiligheid met een bus weggebracht. Daarna bleef het nog een tijd onrustig op het plein, maar in de loop van de avond keerde de rust terug.

Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Of er aanhoudingen zijn verricht, kon een politiewoordvoerder nog niet zeggen. "Aanhoudingen kunnen ook later nog volgen, bijvoorbeeld als uit videobeelden strafbare feiten naar voren komen'', aldus de woordvoerder.

Eerdere demonstraties ook afgeblazen

Eerder deze week hield Pegida eenzelfde demonstratie in Enschede, die volgens RTV Oost wel rustig verliep. Andere aangekondigde demonstraties, die eerder deze week zouden plaatsvinden in Rotterdam en Den Haag, zijn niet doorgegaan.

Afgelopen zomer werd een demonstratie van Pegida bij de Ulu-moskee verboden door de gemeente. De actiegroep wilde toen speklapjes barbecuen tijdens de ramadan. Ook de rechter besloot de actie te verbieden.