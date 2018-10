De Uithoflijn zou in de zomer van 2019 al voor een gedeelte in gebruik worden genomen, maar dat is nu geannuleerd. De verwachting is dat de volledige ingebruikname van de tramlijn in december 2019 is.



Begin dit jaar werd bekend gemaakt dat de Uithoflijn in de tweede helft van 2019 tussen haltes Vaartsche Rijn en P+R De Uithof gedeeltelijk in gebruik zou gaan.

Onlangs is gebleken dat er herstelwerkzaamheden aan de tramlijn nodig zijn, waardoor er in de planning te weinig tijd overblijft voor een gedeeltelijke ingebruikname. Daarom is besloten hiervan af te zien.

De volledige ingebruikname van de Uithoflijn tussen Utrecht Centraal en P+R De Uithof staat nog steeds gepland voor december 2019. Dat is anderhalf jaar later dan de eerste planning.