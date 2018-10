De Zuidpassage, het gedeelte van Hoog Catharijne waar nu nog wordt gebouwd, gaat vrijdag 9 november open voor publiek. Zo gaat het nieuwe gedeelte van Utrecht Centraal eruit zien.

In dit gedeelte van het winkelcentrum komen in totaal 27 winkels en drie restaurants, zoals schoenenwinkels Nelson en Ziengs, brillenwinkels Eye Wish, Pearle en Ray-Ban, en kledingwinkels Score, Levi’s, Paprika en Lyle & Scott. Deze laatste heeft nu in Nederland alleen nog een vestiging in Rotterdam.

Daarnaast opent het Zwitserse chocolademerk Lindt een winkel in de Zuidpassage.

Of alle winkels ook op 9 november de deuren open is nog niet zeker. "De ene ondernemer is misschien eerder klaar met de inrichting dan de ander", aldus een woordvoerder van Klépierre, eigenaar van Hoog Catharijne.

Grootste gedeelte eind 2019 af

Het opleveren van de Zuidpassage betekent nog niet dat Hoog Catharijne helemaal af is. Eind 2019 is het grootste gedeelte volgens Klépierre wel gereed.

Er wordt nu nog volop gebouwd aan het Gildekwartier, ook het tweede gedeelte van de fietsenstalling onder het Stationsplein is nog niet af en er moeten nog plannen gemaakt worden voor het Godebaldkwartier.