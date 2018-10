Het Centraal Museum heeft één van de twee schilderijen waarop de overgave van de stad Utrecht in het rampjaar 1672 is afgebeeld verworven. Op het schilderij is te zien dat het stadsbestuur van Utrecht de sleutels overhandigt aan de Franse koning Lodewijk XIV.

"Tot nu toe bezat het Centraal Museum geen enkel stuk dat naar dit dramatische, maar ook cruciale moment in de Utrechtse geschiedenis verwijst", zegt artistiek directeur Bart Rutten.

Voor zover bekend is er maar één ander werk waarop deze overgave is afgebeeld en dat schilderij hangt in Versailles, één van de woonplaatsen van Lodewijk XIV. De nieuwe aanwinst van het Centraal Museum, die De overgave van de stad Utrecht op 30 juni 1672 wordt genoemd, is ook afkomstig van het Franse hof.

Het schilderij is in opdracht van Lodewijk XIV gemaakt. Lodewijk zit op de voorgrond op zijn witte paard. Naast hem staan de Franse troepen.

De komende maanden is het schilderij te zien in het Centraal Museum. "In de zomer van 2020 speelt het schilderij ook een glansrol in de grote tentoonstelling De ommuurde stad, waarin de geschiedenis van de Utrechtse stadsverdediging op diverse manieren zal worden verteld", vertelt conservator René de Kam.