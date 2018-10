De opening van het internationale evenement Climate Planet vindt zaterdag 6 oktober om 19.00 uur plaats op het Jaarbeursplein. Tot en met zaterdag 3 november staat de wereldbol van zes etages hoog in Utrecht. Het evenement staat in het teken van klimaatverandering.

In de aankomende maand zijn er verschillende activiteiten in de grote wereldbol rondom klimaatverandering. De Deense oprichters van Climate Planet stellen dat mensen zich wel bewust zijn van de klimaatverandering, maar er nog niet genoeg tegen doen. Om dit te bereiken, moeten mensen de klimaatverandering eerst beter begrijpen.

Het is voor het eerst dat de Climate Planet naar Nederland komt. Eerder was de tentoonstelling te zien in Kopenhagen, Bonn en Aarhus. Hieronder een aantal activiteiten uitgelicht.

360 graden ruimtereis

In de Climat Planet-wereldbol is het, door de gestreamde beelden vanaf vier NASA-satellieten, alsof je in de ruimte zit. Door de 360 graden film ziet de kijker de aarde als een astronaut en ontdekt hoe bijzonder en fragiel deze is. In een ruimtereis van 35 minuten word je meegenomen van de oerknal tot in de verre toekomst.

Wat: Publieke filmvertoning

Wanneer: Diverse tijden, soms meerdere keren per dag – 7 oktober t/m 3 november

Prijs: 5.50 euro

Jouw Huis Slimmer

De gemeente organiseert een Jouw Huis Slimmer-informatieavond over duurzaam wonen zonder aardgas. "De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners van Utrecht informatie krijgen over hoe je je huis aardgasvrij kunt maken. We willen hen in contact brengen met bewoners die dit al hebben gedaan, en kennis laten maken met energieprojecten en -organisaties in de stad", zegt Anne-Marie Zwanink, organisator van de informatieavond.

Bewoners kunnen tijdens deze avond onder andere een gratis quickscan van hun huis krijgen, speeddaten met energie-adviseurs en energie-ambassadeurs, en er is een informatiemarkt.

Wat: Informatieavond

Wanneer: 8 oktober 19.00 – 22.00

Prijs: Gratis, wel verplicht aanmelden

Insecten op ons bord

Op de menukaart van The Green House staat al een tijdje de insectenburger. Waaghalzen gaan ervoor, anderen schrikt het af. Maar er zijn nog veel meer voedzame en duurzame gerechten waarin je insecten kunt verwerken.Vier start-ups nemen het publiek mee in de wereld van insecten en voeding.

Wat: Proeverij

Wanneer: 20 oktober 11.00 – 14.00

Prijs: 30 euro

Bekijk hier alle activiteiten die de komende maand worden georganiseerd.