Le Guess Who? en Festival Oude Muziek beginnen dit jaar met een meerjarige samenwerking. De twee festivals presenteren hun eerste gezamenlijke project op zaterdag 10 november tijdens Le Guess Who? 2018. Het gaat om een marathonconcert door ensemble Graindelavoix in de Utrechtse Janskerk.

Het marathonconcert door musicus en antropoloog Björn Schmelzer en zijn ensemble Graindelavoix uit Antwerpen gaat vier uur duren. Het is een multidisciplinair gezelschap uit Antwerpen dat bekendstaat om haar gedurfde en vervreemdende muziekuitvoeringen.

Ze spelen een muziekstuk van de zeventiende-eeuwse Italiaanse componist en prins Carlo Gesualdo. Eerst tijdens Le Guess Who? in november en later opnieuw tijdens het Festival Oude Muziek in augustus.

De festivals willen met de samenwerking tonen dat de scheiding tussen hedendaagse en klassieke muziek niet zo precies is als soms wordt gedacht.

Wens om samenwerking was niet nieuw

"De wens om samen te werken met Le Guess Who? is niet nieuw", laat directeur Festival Oude Muziek Utrecht Xavier Vandamme weten.

"Het contact was altijd uitgesproken vriendschappelijk en hoe meer we met elkaar spraken, hoe meer raakvlakken we ontdekten in uitstraling, werkwijze en artistieke normen en waarden."

Zo aan het begin van de samenwerking is het nog niet helemaal duidelijk hoe de gezamenlijke projecten er de komende jaren uitzien. “We bekijken het per editie”, vertelt Johan Gijsen, directeur van Le Guess Who?. "Door samen op te trekken, leren we van elkaar, versterken we ons inhoudelijke profiel en werken we tegelijkertijd aan verbreding."