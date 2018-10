De Hogeschool Utrecht is de slechtste hbo-opleiding van Nederland in de Keuzegids Hbo 2019. De score is dit jaar wederom een 5.3, maar andere hbo’s hebben zich verbeterd ten opzichte van vorig jaar.

De kwaliteitsvergelijkingen van de Keuzegids zijn gebaseerd op studiesuccescijfers, studentenoordelen en de keuring van de NVAO. Hogescholen in de randstad staan vaak onderaan de ranglijst van de Keuzegids, maar Inholland was bijna altijd hekkensluiter. Dit jaar is dat anders en sluit de Hogeschool Utrecht de lijst.

Vooral de economiestudies zorgen voor problemen in Utrecht, maar ook over de lerarenopleidingen oordelen studenten de laatste vijf jaar steeds kritischer. Zo is te lezen in de gids dat de lerarenopleiding Scheikunde een 3.3 krijgt. De docenten zouden niet deskundig zijn.

Woordvoerder Seger Pijnenburg stelt dat het vervelend is dat de HU 'de laagste voldoende krijgt'. "Het belangrijkste is dat alle hbo-instellingen een voldoende krijgen. Daar mogen we blij mee zijn. Wij vinden het natuurlijk wel heel vervelend dat wij de laagste voldoende krijgen."

Woordvoerder ziet goede toestand HU niet terug in tevredenheidstest

Pijnenburg zegt dat het goed gaat met de HU, maar ziet het niet terug in de tevredenheidstesten van studenten. "Daar praten we met elkaar over. We bekijken wat wij moeten doen om die studententevredenheid te verbeteren. In andere testen scoren we als HU weer beter, maar we moeten dit oplossen. We gaan ermee aan de slag."

Overigens komt de Hogeschool Tio in Utrecht beter uit de bus. De opleidingen business, toerisme en commerciële economie werden als beste gewaardeerd. "Bij Tio zijn veel studenten razend enthousiast over hun opleiding", aldus de Keuzegids.