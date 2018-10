De eerste virtuele indoor golfbaan van Utrecht opent half oktober. Het nieuwe indoor golf centre, HomeCourse, komt aan de Sint Laurensdreef in Overvecht.

In totaal staan er voorlopig zes slagkooien in het golfcentrum. In de slagkooien komen simulatoren waar een doek hangt van ongeveer drie bij vier meter. Hierop wordt de golfbaan in 3D geprojecteerd. Met behulp van Amerikaanse software is het mogelijk om op 27 internationale golfbanen te spelen.

Golfers op de baan spelen met eigen spullen en slaan daadwerkelijk de bal. De bal vliegt tussen de twee en drie meter door de lucht en komt daarna tegen een speciaal doek aan. Zodra de bal het doek raakt, meten camera’s en sensoren waar de bal in werkelijkheid terecht was gekomen.

Vanaf dat punt op de baan kan daarna weer verder worden gespeeld.

De eigenaren schatten dat de officiële opening op vrijdag 19 oktober zal zijn.