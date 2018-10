Er worden volgens de Volksgezondheidsmonitor Utrecht (VMU) steeds minder kinderen gepest op Utrechtse basisscholen.

In 2007 gaf nog 27 procent van de leerlingen aan gepest te worden, en in 2017 is dat percentage gedaald naar 14 procent.

Daarnaast zou de Utrechtse jeugd volgens de VMU tevreden zijn over de eigen gezondheid. "Gezondheid zien we als een breed begrip: het gaat niet alleen over lichamelijke gezondheid, maar ook over hoe je je voelt, je kwaliteit van leven en de mate waarin je mee kunt doen."

Naast het feit dat pesten is afgenomen zijn de jongeren ook tevreden over de relatie met hun ouders, en hebben ze vaker een positief zelfbeeld dan een aantal jaar geleden.

Percentage gevaccineerde kinderen gedaald

Er zijn volgens de VMU ook groepen en thema's die extra aandacht nodig hebben zoals jeugd die opgroeit in armoede, toegenomen gevoelens van faalangst onder kinderen en de toegenomen prestatiedruk onder jongeren. Ook is het percentage gevaccineerde kinderen in alle leeftijdsgroepen gedaald.

Met de Volksgezondheidsmonitor Utrecht brengt de gemeente continu de gezondheid van Utrechters in kaart.