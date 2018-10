Deze straten zijn afgesloten tijdens de 68e Singelloop Utrecht

Ruim 10.500 lopers staan zondag 7 oktober aan de start van de Singelloop Utrecht. Bands, dj’s en orkesten, waaronder muziekorgel De Drie Pruiken van Museum de Speelklok, staan langs het parcours van de Singelloop Utrecht om de lopers en de supporters muzikaal te begeleiden.

Tijdens de Singelloop zijn tussen 10.00 uur en 18.00 uur wegen en fietspaden afgesloten. Via gele omleidingsborden worden alternatieve routes aangegeven. Ook zal de organisatie waar mogelijk het verkeer het parcours laten oversteken.

Maliebaan en Koningslaan afgesloten

Op zaterdag 6 oktober is de Koningslaan bij het Wilhelminapark al vanaf 7.00 uur afgesloten. Deze afsluiting wordt om 24.00 uur weer opgeheven, en is een dag later om 7.00 uur weer van kracht. Op zondag wordt deze afsluiting om 18.00 uur definitief opgeheven.

De Maliebaan is zaterdag vanaf 14.00 uur afgesloten, en ook deze afsluiting wordt zondag om 18.00 uur opgeheven. Een oversteek van de Nachtegaalstraat naar de Burgemeester Reigerstraat blijft wel mogelijk.

Een aantal andere straten is zondag op zijn vroegst vanaf 10.00 uur afgesloten, en wordt uiterlijk om 17.00 weer vrijgegeven. Raadpleeg de website van de organisatie voor een overzicht van deze straten.

Snelste en oudste stratenloop ter wereld

De Singelloop is de snelste en oudste stratenloop ter wereld. Deelnemers kunnen kiezen om 5 of 10 kilometer hard te lopen. Daarnaast zijn er twee rondes voor kinderen waarvan de een 2,5 kilometer lang is, en de ander 1 kilometer.

Deze laatste start om 11.30 uur, en van het koningsnummer, de 10 kilometer, klinkt om 14.00 uur het startschot. Tussen deze twee rondes door worden de andere disciplines gelopen.