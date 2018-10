Vier aanhoudingen na achtervolging A2

Na een melding dat er een auto slingerend over de A2 reed, heeft de politie de achtervolging ingezet. Het voertuig negeerde de stopsignalen. Volgens een getuige waren er acht politieauto's en een -motor betrokken bij de achtervolging.

Bij afslag 8 van de A2 bij Papendorp werd de auto tot stilstand gedwongen. De politie kwam daarbij in botsing met de verdachte.

Ook was er sprake van een botsing met een andere weggebruiker. Het is onduidelijk of de andere weggebruiker door de verdachte of door een voertuig van de politie is geraakt. "De verdachten zijn naar het bureau gebracht en er wordt onderzocht wat er aan de hand was", zegt de woordvoerder.