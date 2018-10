Geur Berkelstraat mogelijk afkomstig uit afvalcontainers

De bewoners van een woning aan de Berkelstraat alarmeerden vorige week woensdagmiddag de hulpdiensten omdat ze een vreemde lucht roken, en last kregen van een branderig gevoel in de ogen en in de nek.

Bij de agenten die op de melding afkwamen ontstonden dezelfde symptomen, waarop direct de straat werd afgesloten. Er is niet overgegaan tot evacuatie, wel werden omwonenden geadviseerd binnen te blijven.

Het was daarna niet meteen duidelijk door welke stof de mensen onwel werden. De irritaties verdwenen toen de personen de woning aan de Berkelstraat verlieten. Niemand is door het aanwezige ambulancepersoneel meegenomen naar het ziekenhuis.

Niet bekend om welke stof het gaat

Op donderdag was de geur nog heel licht waarneembaar in een ondergrondse container aan de Lingestraat. Een woordvoerder van de gemeente stelt dat het niet met zekerheid is vast te stellen dat de geur uit de containers kwam, maar iets anders werd niet gevonden.

Om welke stof het precies gaat is echter niet bekend.