Utrecht

Buurten opent derde vestiging in Leidsche Rijn

Het restaurant Buurten gaat een derde vestiging in Utrecht openen. Na Buurten in Oost aan de Burgemeester Reigerstraat en Buurten in de Fabriek aan de Kanaalweg, komt er ook een restaurant in Leidsche Rijn Centrum: Buurten in de Bieb.