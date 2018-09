Buurten opent derde vestiging in Leidsche Rijn

In april 2019 moet de nieuwe Buurten aan het Brusselplein open zijn. Het restaurant komt in hetzelfde pand te zitten als de bibliotheek.

“Het wordt het bekende concept van Buurten, maar we kijken natuurlijk wel waar behoefte aan is in deze wijk. Er zal dus iets kunnen wijzigen aan openingstijden", vertelt Erik Derksen, eigenaar van Buurten.

Nauwe samenwerking Buurten en bibliotheek

Door samen met de bibliotheek in het pand te zitten is er ook een nauwe samenwerking tussen de partijen. “In de Cereolfabriek zijn we vooral goede buren, maar in Leidsche Rijn is de samenwerking intensiever. Wij zullen de catering verzorgen voor evenementen in de bibliotheek en een pleisterplaats zijn voor bezoekers.”

Derksen is vooral trots op de plek van de nieuwste vestiging. “Bij beide restaurants hebben we een groot terras en dat zal hier ook het geval zijn. Het pand aan het Brusselplein wordt ook gewoon erg mooi.”