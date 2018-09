Weekendtips Utrecht: Luistervogels en Nacht van de Poëzie

Luistervogels presents: Amber Arcades - Swordfish & Friend

Amber Arcades brengt op de releasedag van haar album European Heartbreak een bezoek aan kunst-en vinylwinkel Swordfish & Friend. Tijdens de Luistervogels-sessie kunnen bezoekers het nieuwe album beluisteren met Annelotte de Graaf, die track voor track uitleg geeft over het album. In een intieme setting speelt de singer-songwriter akoestisch een aantal van haar nieuwe nummers.

Waar: Oudkerkhof 43, Utrecht

Wanneer: 28 september, vanaf 20.30 uur

Prijs: toegang gratis

Meer informatie

Second Home Beurs - Jaarbeurs

Wie droomt van een vakantiehuis in Frankrijk of op Texel kan dit weekend een kijkje nemen in de Jaarbeurs. De Second Home beurs biedt informatie en verschilllende seminars aan voor wie van plan is een tweede huis te nemen (of graag doet alsof).

Waar: Jaarbeursplein, Utrecht

Wanneer: 28 september tot en met 30 september

Prijs: 15 euro

Meer informatie

Terrassen Festival Utrecht - Janskerkhof

Nog één allerlaatste keer doen alsof het zomer is en een drankje doen op het terras: dat kan tijdens het Terrassen Festival Utrecht. Bezoekers van dit evenement kunnen zich onder het genot van limoncello, pasta en muziek in Italiaanse sferen wanen en de herfst voor een laatste keer ontkennen.

Waar: Janskerkhof, Utrecht

Wanneer: 28 en 29 september

Prijs: toegang gratis

Meer informatie

MovieZone Talent Day (NFF) - Winkel van Sinkel

Tijdens het Nederlands Film Festival (NFF) worden verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder de MovieZone Talent Day. In de Winkel van Sinkel kunnen filmmakers in spe workshops van professionals volgen, met onderwerpen als conceptontwikkeling en gamedesign. De host van de dag is BNNVARA-presentator Nathan de Vries.

Waar: Oudegracht 158, Utrecht

Wanneer: 30 september

Prijs: 12,50 euro

Meer informatie

Nacht van de Poëzie - TivoliVredenburg

Twintig van de beste dichters uit het Nederlandse poëzielandschap zullen in de nacht van 29 september hun werk voordragen. Dit wordt afgewisseld met muzikale acts. Het evenement begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 3.00 uur in de ochtend. Wie toe is aan een pauze, kan de gangen in: daar is een boekenmarkt en worden kleinere presentaties gegeven door uitgevers en literaire tijdschriften.

Waar: Vredenburgkade 11, Utrecht

Wanneer: 29 september, vanaf 20.00 uur

Prijs: 38 euro

Meer informatie

Beeld: Tess Jansen, Nick Helderman, Patrick Post