Documentaire over het ontstaan van FC Utrecht begin 2019 in première

De documentaire moet begin volgend jaar in première gaan in het Louis Hartlooper Complex.

Eind jaren zestig hadden de Utrechtse voetbalclubs DOS, Elinkwijk en Velox flinke schulden. Door een fusie op 1 juli 1970 werd in Utrecht betaald voetbal gegarandeerd met FC Utrecht.

Er zijn veel verhalen en anekdotes van oud-spelers en andere betrokkenen van de drie fusieclubs opgenomen. En ook het reilen en zeilen van het huidige Elinkwijk wordt gevolgd.

'Flink bedrag' nodig voor historisch beeldmateriaal

Volgens Bleys is er nog een bijdrage aan de film nodig om historisch materiaal in de documentaire te verwerken. "Tijdens onze speurtocht zijn we op veel uniek archiefmateriaal gestuit. Schitterende foto’s en filmbeelden, die nu onder een dikke laag stof ver weggestopt zitten in donkere archieven, willen we aan de vergetelheid ontrukken."

Daarvoor moeten rechten afgekocht worden en er moet een gedeelte gedigitaliseerd en digitaal opgepoetst worden. "Hiervoor hebben we nog een flink bedrag nodig. Zo kunnen we de documentaire maken zoals wij het voor ogen hebben." Er is een crowdfundingsactie gestart.