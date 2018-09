Bakkerswinkel opent eerste kaasfonduerestaurant Utrecht

Gasten kunnen van donderdag tot en met zondag vanaf 17.30 uur kiezen uit Nederlandse, Engelse, Franse en Zwitserse kazen.

"We gaan ons echt specialiseren. Niet even een klein pannetje kaas. Het is echt de kaasfondue waar je voor komt", vertelt Ton Geelhoed, eigenaar van de Bakkerswinkel Utrecht.

De Bakkerswinkel heeft twee werfkelders. Deze zijn afgelopen zomer gedeeltelijk verbouwd. In één van deze werfkelders zal Fondue au Fromage zich gaan vestigen.

Idee voor kaasfondue ontstond spontaan

Na ongeveer zeventien jaar als lunchroom wilde De Bakkerswinkel de horizon verbreden. "Het idee is spontaan ontstaan", legt Geelhoed uit. "Een medewerker had een groot stuk brood uitgehold en daar kaas in gegoten. Ze zat er met vrienden in de tuin lekker uit te lepelen en stuurde mij een foto. Dat zag er zo goed uit."

De gasten die in oktober komen kaasfonduen, krijgen per twee personen een fles prosecco als openingscadeau.