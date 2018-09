29-jarige Utrechter gearresteerd voor handel in harddrugs

De politie had beide mannen al in het vizier. Uit informatie bleek namelijk dat de verdachten zich schuldig zouden maken aan verkoop van harddrugs en witwassen. Op vrijdagavond 21 september leidde dat tot een geplande actie waarbij de 25-jarige man uit Den Dolder werd betrapt en aangehouden.

Na de aanhouding volgde een zoekactie in het huis van de Doldenaar. Hierbij werd verwerkingsmateriaal voor drugshandel, geld, telefoons en een auto in beslag genomen. De 29-jarige Utrechter werd diezelfde avond in De Bilt op de openbare weg aangehouden. Ook zijn auto werd in beslag genomen. Daarnaast werd een derde auto, een voertuig dat door de verdachten werd gebruikt, in Bilthoven in beslag genomen.

Op 22 september werden in hetzelfde onderzoek nog vier verdachten aangehouden en de politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. De Utrechter en de Doldenaar zijn op maandag 24 september voorgeleid bij de rechtbank en blijven vastzitten in verband met het lopende onderzoek.