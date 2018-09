"Knap om al jaren in de top te staan", is te lezen in het juryrapport. "Elk jaar presenteert Talud9 de jury een verrassende keuze. Dit jaar is dat een fijn kruidige cappuccino met Pride of Thailand."

Naast Talud9 op plek 6, is ook Bar Beton op Utrecht Centraal goed gewaardeerd met een 12e plek. Verder staan Doppio Espresso Nobelstraat (17), Het Koffiehuis (21), Bar Beton De Bank (22) en Gutenberg (78) in de lijst.