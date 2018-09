UMC Utrecht doet onderzoek naar fout bij kankerdiagnose

In 2011 kwamen de resultaten van een weefselonderzoek van Cullen niet bij haar arts in het UMC Utrecht terecht. Uit de resultaten bleek dat ze baarmoederhalskanker had.

Twee jaar later kwam de fout aan het licht, maar toen was de kanker al uitgezaaid. Cullen is nu terminaal ziek.

Bij de lezing in het UMC zei ze al dat onderzocht moet worden hoe het fout heeft kunnen gaan. Het NRC meldt maandag dat er een SIRE-onderzoek (Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie) zal komen.

Ook in de nasleep van de kwestie is Cullen niet goed behandeld. Ze heeft vijf jaar lang gehamerd op de noodzaak van een onderzoek.