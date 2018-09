Seinstoringen hinderen tijdelijk treinen van en naar Utrecht

Utrecht

Zeven maanden cel voor kroongetuige Nabil B. in hoger beroep

Nabil B., kroongetuige in het onderzoek naar een reeks liquidaties in de onderwereld, is donderdag in hoger beroep tot zeven maanden cel veroordeeld wegens wapenbezit. Het oordeel van het gerechtshof in Amsterdam was gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM) van twee weken geleden.